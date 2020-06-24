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    S&P подтвердило рейтинги ForteBank на уровне «B+/B»

    24 Июня 2020, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении подтвердить рейтинги ForteBank на уровне «B+/B», рейтинг по национальной шкале «kzBBB», прогноз «стабильный», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщают аналитики S&P, «Подтверждение рейтингов отражает наше видение, что капитал и запас ликвидности банка позволят ему выдержать давление от неблагоприятных условий операционной среды в Казахстане, вызванных экономическим спадом, пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть. Позиция ликвидности ForteBank рассматривается как стабильная, отражающая большое количество ликвидных активов на его балансе. В тоже время мы верим, что менеджмент ForteBank хорошо знает местный рынок. Соответственно, опыт менеджмента поможет в управлении банком в этих неблагоприятных экономических условиях».

    Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank:

    «Я рад, что аналитики S&P продолжают проявлять доверие к банку и подтверждают рейтинги банка на текущем уровне. Несмотря на непростые рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает сохранять высокую эффективность и положительные финансовые и операционные результаты. Финансовые показатели отражают доверие к банку со стороны наших клиентов. Команда Forte постоянно работает над созданием новых цифровых продуктов и сервисов, которыми наши клиенты пользуются каждый день».

    ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. У банка 20 филиалов и около 100 отделений. В 2018-2020 годах ForteBank признавался лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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