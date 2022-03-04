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    S&P: Международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину

    4 Марта 2022, 09:31

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте - с «ВВВ-» до «CCC-», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Рейтинги помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

    По данным агентства S&P, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии, что ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.

    «Мы понимаем из публичной информации и сообщений прессы, что меры по контролю за движением капитала влекут за собой запрет на трансграничные финансовые потоки, включая платежи по обслуживанию долга как частного сектора, так и государства. Мы полагаем, что это, скорее всего, ограничит способность держателей облигаций в национальной и иностранной валюте - нерезидентов своевременно получать проценты и/или выплаты основной суммы долга», - говорится в сообщении S&P.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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