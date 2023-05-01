Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    С особым удовольствием слушаю казахские песни - студентка Сюзанна Овсепян

    1 Мая 2023, 19:52

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Сюзанна Овсепян, живущая в Балхаше, говорит, что к изучению казахского языка ее смотивировали казахские народные песни. Девушка, владеющая государственным языком, намерена в будущем обучать казахскому языку представителей других национальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Когда Сюзанна Овсепян исполняет песню великого поэта Абая «Көзімнің қарасы», родные и друзья слушают ее с трепетом. Эта песня знакома каждому у нас в стране. Однако родные Сюзанны говорят, что в ее исполнении песня как будто преображается. Девушка и сама любит эту песню. Никто в семье или в окружении ей не навязывал любовь к казахскому народному творчеству. Особенную любовь и привязанность она почувствовала в школьные годы. С тех пор и слушает все народные песни.


    Сюзанна признается, что учить государственный язык она захотела благодаря своей любви к творчеству.

    «Я испытываю особую любовь к казахскому народу, когда исполняю песню Абая «Көзімнің қарасы». Казахские песни звучат мелодично и грациозно. Я с удовольствием слушаю композиции», - говорит Сюзанна Овсепян.

    Для Сюзанны поэзия – это великий мир, таинственная сила, потому что она воспитывалась на произведениях великого казахского поэта.

    «Выучить казахский язык не так уж и сложно. Если у вас казахскоязычная среда, то это вообще очень легко. Когда у меня спрашивают о преимуществах владения казахским языком, то в первую очередь я говорю, что у меня расширяется круг друзей. Для меня это очень ценно. Разговаривая с ними свободно на казахском языке, я все понимаю и могу донести свои мысли на государственном языке. К тому же это способствует моему саморазвитию», - поделилась девушка.

    Сюзанна Овсепян учится на втором курсе в Балхашском гуманитарно-техническом колледже имени Алихана Мусина. В будущем она планирует стать учителем начальных классов. Она также обучает детей других национальностей, желающих овладеть казахским языком.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество День единства народа Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Алматы - ветеранам: Великая победа – это ваша заслуга
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    Свыше 11 тысяч человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров