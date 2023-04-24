С новыми автобусами не могут «разобраться» перевозчики и чиновники в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вопрос пролонгирования договоров перевозок пассажиров в Костанае и обновления автобусного парка поднят на заседании Комитета по вопросам транспорта при Региональной палате предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.

Предприниматели, выступившие на заседании, озвучили готовность и дальше работать и обновлять технопарк. Но местные власти, по их словам, поставили перед перевозчиками невыполнимые условия.

Вся загвоздка в 50 автобусах, которые были закуплены в конце 2021 года согласно плану обновления парка перевозчиков Костаная. Новые автобусы были тогда закуплены АО «СПК «Тобол» в лизинг на костанайском автозаводе на сумму более 2 млрд тенге. Сейчас автобусы принадлежат «Тоболу», но оплачивают обязательства по лизингу перевозчики. А гарантий при нынешних сложившихся обстоятельствах, что в итоге автобусы перейдут перевозчикам - никаких, отмечают предприниматели.

«Сегодня для всех перевозчиков Костаная стоит глобальный вопрос – по обновлению автобусного парка. Мы закупили 50 единиц. При этом, получая субсидии, тратим их на выплаты по кредитам за автобусы, но они не в нашей собственности и по условиям пролонгации не проходят. У перевозчиков нет ни договора аренды на них, ни права собственности. Все техпаспорта и страховые полиса оформлены на СПК «Тобол». После истечения срока так называемого сублизинга, который мы исправно оплачиваем, нет никакой гарантии, что автобусы останутся в Костанае»,- рассказала о ситуации заместитель директора ТОО «TTS» по финансовым вопросам Ирина Лавриченко.

Фото: палата предпринимателей

Перевозчики отмечают, что и дальше готовы обновлять автобусы. Но проблема в том, что отдел ЖКХ городского акимата не идет на продление договоров на обслуживание городских маршрутов, из-за чего перевозчики не могут получить новые кредиты в банках на покупку новой техники.

«Договора на обслуживание маршрута уже фактически нет, он закончится через 3 месяца. На этом основании банк отказывает нам в кредите, а мы уже перевели на завод 40 млн тенге, чтобы начали производство наших автобусов. Хотя в договоре есть пункт, позволяющий заключить дополнительное соглашение и продлить срок до 10 лет. Но этого не делается», - говорит руководитель ТОО «Жарык Жол 1» Виктор Мущинский.

Представители отдела ЖКХ отмечают, что действуют согласно законодательству. Как оказалось, имеется некая таблица по пролонгации, на основании которой высчитывается процент обновления автобусов, и, соответственно, осуществляется пролонгация.

«На сегодняшний день перевозчики приобрели 50 автобусов. Но согласно таблице, процент обновления недостаточен для продления. Акиматом были проведены расчеты, вопрос пролонгации прирабатывается. Если процент обновления достигнет необходимого уровня, договоры будут пролонгированы,- объяснил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная Нурдаулет Бисенов.— Сейчас готовится конкурс по организации перевозок, и перевозчики могут в нем участвовать. И в случае победы в нем смогут и дальше работать».

Между тем, получается, что если уже в июне с перевозчиками акимат расторгнет договоры, СПК будет вправе забрать новые автобусы, за которые первые оплачивают уже два года.

Вопрос остается открытым.