С нового учебного года для учащихся младших классов Абайской области питание станет бесплатным

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - С 2023-2024 учебного года ученики 1-4 классов общеобразовательных школ Абайской области будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом на расширенном совещании по социально-экономическому развитию области сообщил заместитель акима Шалкар Байбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Он отметил, что, помимо младших школьников, бесплатное питание будут получать 5 700 детей из многодетных семей в 350 детских садах.

«Дети данной категории на бесплатной основе посещают организации дополнительного образования, кружки и секции. На выплату пособий опекунам 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 200 млн тенге», - отметил Байбеков.

Для решения проблемы дефицита ученических мест до 2027 года в области построят 18 школ на 9 500 мест. В Семее планируется строительство 5-ти школ.

«В целях укрепления материально-технической базы школ будет оборудовано 87 новых кабинетов, а также будут приобретены автобусы в 11 сельских школах. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт 8 школ и 1 детского сада, и текущий ремонт 85-ти школ Абайской области», - добавил Шалкар Байбеков.



