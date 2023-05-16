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    С научным сообществом нужно обновить методику учета тюленей – министр экологии

    16 Мая 2023, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждый год гибнут тюлени и каждый год берут пробы тушки мертвых тюленей, и это не решает проблему. С таким заявлением представители СМИ обратились к министру экологии и природных ресурсов РК Зульфие Сулейменовой. Как отметила министр, с научным сообществом нужно обновить методику учета тюленей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы поднимали вопрос. К сожалению, мы выяснили, что у тюленей было найдено два вируса. С тюленями, в целом по популяции, действительно имеются определенные вопросы. Нас беспокоит тот факт, что среди тюленей распространяются определенные вирусы. К сожалению, по отдельным вирусам ставить вакцины или прививки нет возможности. Но сам факт распространения удручает. В этом году почему произошел замор? Когда туши тюленей принесло к нашему побережью, они уже были разложены. На каком этапе началось разложение и по какой причине они погибли, выясняется», - прокомментировала вопрос министр экологии Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

    По ее словам, есть определенная обеспокоенность сокращением популяции тюленей.

    «Есть понимание, что совместно с научным сообществом необходимо проработать вопросы обновления методики учета, поскольку сейчас нет единого понимания касательно того, какая численность у нас имеется. То есть, есть наиболее оптимистические расчеты.Говорят, что численность достигает от 300 до 380 тысяч особей. В то время как другие институты дают более пессимистичные расчеты - от 60 до 100 тысяч особей. Тюлени имеются, но имеются факторы влияния. В целом наблюдается изменение их миграционных путей. К сожалению, имеются случаи браконьерства», - добавила Зульфия Сулейменова.

    Ранее министр экологии ответила, связан ли массовый падеж тюленей с нефтедобычей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экология Минэкологии
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