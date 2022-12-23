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    С начала зимы спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники - Юрий Ильин

    23 Декабря 2022, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проведенной Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством Юрия Ильина рассмотрен вопрос проведения аварийно-спасательных работ на автодорогах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства во чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    «Для обеспечения безопасности граждан и готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуаций МЧС проводится комплексная планомерная работа по подготовке всей системы чрезвычайного реагирования к зимнему периоду. В третьей декаде ноября проведены Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2022». Итоги тренировки показали наличие ряда вопросов, которые требуют принятия организационных решений», - сообщил министр на заседании Комиссии.

    Юрий Ильин также указал представителю МИИР на наличие проблемы по недостаточному количеству снегозадерживающих щитов и несвоевременную очистку автодорог в зимний период, отметил необходимость принятия соответствующих мер системного характера для решения указанных вопросов.

    Юрий Ильин поднял перед уполномоченным органом вопрос образования заторов из-за невозможности проезда в противоположную сторону автодороги по причине отсутствия технологического проезда в центральном барьерном заграждении (отбойнике). Например, в Карагандинской области на автодороге Алматы-Екатеринбург на 1070 км вблизи кемпинга (являющегося официальным пунктом обогрева) отсутствует проезд в барьерном заграждении, что делает невозможным проезд автотехники, следующей в направлении Караганда-Астана.

    В целом, на сегодняшний день определены свыше трех тысяч наиболее сложных участков дорог, на которых происходит скопление автотранспорта.

    Уже за ноябрь-декабрь спасательными подразделениями с автодорог страны спасено и эвакуировано порядка 900 человек, из них 128 детей, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники, задействовано 32 пункта обогрева.

    В прошлый зимний период спасателями из снежных заносов спасено и эвакуировано более 2,6 тысячи человек, и порядка 600 единиц техники. В регионах страны 1146 раз объявлялись штормовые предупреждения, 684 раз закрывались автодороги республиканского значения и 427 раз областного значения.
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