С начала сезона ОРВИ и гриппа в Алматы госпитализировано свыше 2 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил прошлогодние показатели. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил, главный санитарный врач города, грипп опасен своими осложнениями.

«Ежегодно с наступлением холодного периода идет сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппа. По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости выше в 3,6 раза. При этом с начала сезона гриппа по городу уже госпитализировано 2560 человек. Из них 20 беременных женщин, среди детей до одного года 849 случаев. Пневмонией заболели 833 человека, дети до 14 лет- 161 случаев»,- сказал спикер.

Кроме того, Жандарбек Бекшин рассказал о серотипах острой респираторной вирусной инфекции.

«На сегодня есть около 400 серотипов ОРВИ. В целом у нас в городе обычно циркулирует 8 известных штаммов. Из них были установлены 2 штамма. В связи с этим мы продолжаем работу. Также лабораторно установлено циркуляция штамма гриппа Н3N2. Поэтому с целью профилактики заболевания мы ежегодно проводим вакцинацию против гриппа.

Из всех респираторных вирусных инфекций грипп наиболее опасный, который дает большое количество осложнений. Острыми из них считаются - пневмония, хронические бронхиты, хронические заболевания сердечно-сосудистых заболеваний, заболевание почек и многие другие»,- пояснил спикер.

Напомним , в этом году для алматинцев было закуплено 180 тысяч доз вакцины от ОРВИ и гриппа.