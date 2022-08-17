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    С начала купального сезона в костанайских водоемах утонули 20 человек

    17 Августа 2022 13:40

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - С приходом летнего сезона на водоемах Костанайской области спасателями проведено свыше 1500 рейдов, распространяется профилактический материал. Однако это не останавливает граждан от купания в неустановленных для этого местах, что приводит порой к трагическому исходу. передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе рейдов за купание в запрещенных местах и распитие алкогольных напитков к административной ответственности привлечено 53 физических лица, которых оштрафовали на более чем 300 тыс. тенге.

    «Кроме этого, на крупных акваториях области проводятся совместные рейды с представителями инспекции транспортного контроля, в ходе которых за отсутствие спасательного оборудования, нарушение эксплуатации маломерных судов оштрафованы 38 физических лиц на 176 тыс. тенге»,- сообщили в ДЧС области.

    Ведомством также продолжается работа по установке запрещающих и предупреждающих знаков на водоемах области. Только в этом году установили 424 знака.

    «Несмотря на проводимую работу с начала купального сезона в водоемах утонули 20 человек, из них 2 - несовершеннолетние. Наибольшее число гибели людей зарегистрировано на водоемах района Б.Майлина - 6, Рудного – 5, Костанайского района – 3»,- добавили в ведомстве.

    Основными причинами гибели людей в водоемах ДЧС называет купание в запрещенных и необорудованных водоемах, в состоянии алкогольного опьянения, а также - оставление детей без присмотра, неумение плавать и недооценка собственных сил.

    Спасатели призывают гостей и жителей области соблюдать правила безопасности на воде.



    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #МЧС
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