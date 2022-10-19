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    С начала года в РК прекращена деятельность 31 коллекторского агентства

    19 Октября 2022, 14:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года из реестра коллекторских агентств было исключено 31 коллекторское агентство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

    Основаниями для исключения послужили:

    - по 26 коллекторским агентствам: решение коллекторского агентства о добровольном прекращении своей деятельности

    (в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности»;

    - по 5 коллекторским агентствам: неосуществление коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня включения в реестр коллекторских агентств (в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона).

    С момента получения уведомления об исключении из реестра коллекторским агентствам запрещается заключение новых договоров о взыскании задолженности и (или) договоров, содержащих условия перехода права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству.

    С более детальной информацией по коллекторским агентствам, в отношении которых были применены санкции, можно ознакомиться по ссылке « Коллекторские агентства «

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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