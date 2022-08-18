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    С начала года в Костанайской области выявили более сотни человек без гражданства РК

    18 Августа 2022 14:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области выявлено более сотни человек, живущих без гражданства РК. В числе тех, кто своевременно не обратился в миграционную службу, оказался 43-летний житель города Костаная Сергей Костюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Управление полиции города Костаная обратился мужчина с просьбой оказать содействие в оформлении документов.

    «В связи с жизненными трудностями в далекие 90-е годы он не смог вовремя обменять документы, удостоверяющие личность. В такой ситуации тяжелее получать услуги здравоохранения, образования, официально трудоустроиться, а также оформлять пособия и пенсии», - поясняет и.о. начальника отдела миграционной службы Управления полиции города Костаная Рустам Шаяхметов.

    Определение принадлежности к гражданству РК людей с «красными паспортами» считается сложной категорией. Как правило, они родились или ранее проживали за пределами страны. После чего сотрудники полиции запрашивают необходимую информацию в посольствах, либо в консульствах иностранных государств.

    «Мы оказали помощь по сбору нужных документов. 43 –летний житель города Костаная стал полноправным гражданином Республики Казахстан и в данное время может пользоваться всеми государственными услугами», - говорит начальник отдела Управления миграционной службы ДП Костанайской области Ринат Сыздыков.

    Мужчина выразил благодарность за помощь. Сергей Костюк отметил, что полицейские отреагировали оперативно и профессионально, а также проявили должное внимание к сложившейся ситуации.

    Сотрудники полиции рекомендуют лицам, проживающим без документов, удостоверяющих личность, обращаться в миграционную службу по месту проживания.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #МВД РК
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