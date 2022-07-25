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    С начала года в дорожных авариях погибли более тысячи человек в РК

    25 Июля 2022, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в дорожных авариях погибли более тысячи человек и получили травмы свыше 8 тыс. граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежедневно на дорогах страны гибнут до 7 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения», - сказал Жандос Мураталиев.

    Только за прошедшую неделю, согласно озвученным данным, по стране зарегистрировано свыше 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около 50 человек и более 200 травмированы.

    «Особую тревогу вызывают случаи травмирования несовершеннолетних. Только с начала года около 2 тыс. детей получили различные увечья, из которых свыше 90 погибли. Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов», - добавил Жандос Мураталиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП МВД РК
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