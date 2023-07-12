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    С начала года в Астане погашена задолженность по заработной плате свыше 86,2 млн тенге

    12 Июля 2023, 10:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году погашена задолженность по заработной плате свыше 86,2 млн. тенге, тем самым защищены трудовые и конституционные права 795 работников. Об этом в ходе брифинга в акимате сообщил заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды города Астаны Ерлан Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, с начала года в ходе контроля за соблюдением трудового законодательства государственными инспекторами труда проведены 247 внеплановых проверок.

    «По всем фактам выданы 133 предписания с требованием устранить нарушения, а также к административной ответственности привлечено 82 юридических лица на общую сумму 20 млн тенге. На текущий период 2023 года погашена задолженность по заработной плате свыше 86,2 млн тенге, тем самым защищены трудовые и конституционные права 795 работников (в 2022 г. - 430 млн. тенге - 1758 работников)», - сказал Ерлан Исмагулов.

    Он также отметил, что в целях разрешения задолженности по заработной плате и недопущения трудовых конфликтов проводятся заседания городской комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений под председательством заместителя акима с участием проблемных работодателей, представителей профсоюзного центра, департамента государственных доходов, прокуратуры, а также представителей Национальной Конфедерации работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан в городе Астана.

    «В 2023 году по результатам проведенных 5 заседаний, приняты меры по разрешению и урегулированию вопросов погашения задолженности по заработной плате и социальных отчислений, снижения производственного травматизма», - добавил заместитель руководителя ведомства.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Акимат
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