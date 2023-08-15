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    С начала года рост экономики Казахстана составили 4,8%

    15 Августа 2023, 10:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр отметил, что темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%.

    Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 57,7%, образовании – на 24,3%, торговле – на 22,6%, сельском хозяйстве – на 21,3%, а также в промышленности – на 9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 8,4%.

    «В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Абай, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях», - добавил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Миннацэкономики
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