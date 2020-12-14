С начала года казахстанцы сделали онлайн-покупки почти на 22 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онлайн-оплата становится основным способом расчёта для жителей Казахстана. За десять месяцев текущего года казахстанцы совершили через интернет и мобильный телефон покупок и прочих платежей на 21,3 трлн тенге. Это втрое больше, чем годом ранее, и сразу в 331 раз больше, чем пять лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Онлайн-покупки и платежи становятся для казахстанцев основным способом расчёта. Ритейлеры и банки активно стимулируют развитие e-shopping. Объёмы интернет-платежей выросли за пять лет в 331 раз. По скорости интернета Казахстан поднялся на 63 место из 176 в мире.

От безналичных платежей по казахстанским и зарубежным картам, использованным в РК, это составляет уже 81,4%, против 69,9% годом ранее и всего 9,9% пять лет назад; от совокупного оборота по платёжным картам — 53,6%, против 30% годом ранее и всего 1% в 2015 году.

Казахстанские фининституты всесторонне развивают рынок онлайн-оплаты. Появляются новые сервисы, выгодные предложения и современные технологичные решения. В том числе казахстанские банки создают свои продающие онлайн-площадки, где можно купить через сайт или мобильное приложение самые различные товары в рассрочку или в кредит, в зависимости от сроков.

По данным Speedtest Global Index, скорость фиксированного широкополосного интернет-подключения в Казахстане в целом достаточно неплохая: в октябре страна занимала 63-е место из 176 в мире — этот показатель сразу на 4 пункта выше, чем месяцем ранее, и на 6 позиций лучше, чем год назад.

Лучшие по скорости стационарного интернета страны — Сингапур, Гонконг и Румыния; худший показатель — у Туркменистана.