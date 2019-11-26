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    С начала года инвестдоход ЕНПФ превысил 550 млрд тенге

    26 Ноября 2019, 16:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о показателях пенсионной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 ноября 2019 года составили 10 559,3 млрд тенге, увеличившись за 10 месяцев 2019 года на 1 181,7 млрд тенге, или на 12,6%. За январь-октябрь 2019 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 551,1 млрд тенге до 4 243,1 млрд тенге на 1 ноября 2019 года», - сообщили в регуляторе.

    Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом счетов, не имеющих пенсионные накопления) на 1 ноября 2019 года составило 10 млн счетов.

    Сумма пенсионных выплат за 10 месяцев 2019 года составила 170,3 млрд тенге.

    Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 ноября 2019 года занимают ГЦБ РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,2% и 30,1% от общего объема пенсионных активов соответственно).

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Алматы ЕНПФ
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