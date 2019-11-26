С начала года инвестдоход ЕНПФ превысил 550 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана рассказали о показателях пенсионной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 ноября 2019 года составили 10 559,3 млрд тенге, увеличившись за 10 месяцев 2019 года на 1 181,7 млрд тенге, или на 12,6%. За январь-октябрь 2019 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 551,1 млрд тенге до 4 243,1 млрд тенге на 1 ноября 2019 года», - сообщили в регуляторе.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом счетов, не имеющих пенсионные накопления) на 1 ноября 2019 года составило 10 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за 10 месяцев 2019 года составила 170,3 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 ноября 2019 года занимают ГЦБ РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,2% и 30,1% от общего объема пенсионных активов соответственно).