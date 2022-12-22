Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-18-20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    С начала года госинспекторами труда защищены права более 18,4 тысячи работников

    22 Декабря 2022, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря государственными инспекторами труда на 855 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед работниками (19,7 тысячи человек) на сумму более 4 млрд 670,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Руководителям данных предприятий было выдано 865 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 140,8 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 18,4 тысячи работников. Им выплачено 4 млрд 448,6 млн тенге.
    Минтруда РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 100 тысяч человек в РК получили выплаты в связи с потерей работы
    С 2023 года в проекте «Серебряный возраст» смогут принять участие казахстанцы от 50 лет
    Новый механизм льготного микрокредитования молодых бизнесменов разработан в РК
    Нацпроект по развитию предпринимательства помог почти 650 тысячам казахстанцев
    Популярное
    1 Каждое повышение тарифов будет проходить общественное обсуждение в регионах – МНЭ РК
    2 Средства на реализацию стратегических программ выделяются слишком долго – Олжас Худайбергенов
    3 Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана
    4 Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО
    5 Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области
    Новости партнеров