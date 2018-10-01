С начала года более 1,5 млн тонн костанайской пшеницы отгружено на экспорт

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- С начала года костанайская пшеница отгружена в 22 страны мира в объеме более 1,5 млн тонн. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в отделе государственной зерновой инспекции областного управления сельского хозяйства.

«С начала года на экспорт отгружено 1 млн 594 тысяч тонн зерна. Наибольшее количество зерна ушло в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Азербайджан, Италию, Турцию и Китай. Это основные страны, куда отгружают нашу пшеницу»,- сообщил специалист отдела Дмитрий Султанов.

В целом, костанайское зерно отгружается в 22 страны мира.

Напомним, уборочная кампания этого года завершилась буквально на днях. В этом году аграрии региона собрали 5,2 млн тонн пшеницы со средней урожайностью 12,8 центнеров с гектара.