С начала года 700 госслужащих изобличили в коррупции в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2018 года вскрыты факты коррупции с участием 700 высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически, во всех сферах вскрыты системные факты коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц. Только за прошедшие полгода изобличено более 700 лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 95 - областного, 101 - городского и районного звеньев. Среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь внешнеполитического ведомства, председатель и заместитель председателя комитетов Министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней», - сказал А.Шпекбаев.

По его словам, с начала 2018 года разоблачены преступные группы с участием должностных лиц департаментов госдоходов по Южно-Казахстанской области и городу Алматы, сотрудников органов внутренних дел Акмолинской и Мангыстауской областей.

Кроме того, как сообщил А.Шпекбаев, Агентством защищены права более 300 бизнесменов, что в три раза выше показателя 2017 года.

Председатель Агентства также отметил, что в результате принятых мер сумма установленного ущерба возросла до 9,7 миллиарда тенге, что почти на 4 миллиарда тенге больше, чем за первое полугодие 2017 года. Возмещаемость ущерба составила 8,5 миллиарда тенге, на 68 процентов больше, чем в первом полугодии прошлого года. В ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 4,6 миллиарда тенге, в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, в соответствии с поручением Главы государства, принимаются меры по снижению репрессивности уголовного процесса. Почти в 2 раза сократилось число задержанных и заключенных под стражу.