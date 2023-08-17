С мусорными полигонами борются в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным космомониторинга, в этом году на территории города Актобе и Актюбинской области выявлено около 170 стихийных свалок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Как известно, мусор, который уходит на глубину до 20 метров, возгорает из-за образования метана. Сейчас проводятся работы по засыпке грунтом участка площадью 42 гектара и установке 160 газоотводящих труб, которые должны быть завершены в конце сентября.

После окончания работ в районе старого полигона будет построен новый - площадью 18 га.