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    С мусорными полигонами борются в Актюбинской области

    17 Августа 2023, 00:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным космомониторинга, в этом году на территории города Актобе и Актюбинской области выявлено около 170 стихийных свалок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Как известно, мусор, который уходит на глубину до 20 метров, возгорает из-за образования метана. Сейчас проводятся работы по засыпке грунтом участка площадью 42 гектара и установке 160 газоотводящих труб, которые должны быть завершены в конце сентября.

    После окончания работ в районе старого полигона будет построен новый - площадью 18 га.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Актюбинская область Экология Акимат
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