С момента референдума в Казахстане происходят демократические процессы – наблюдатель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный наблюдатель от Организации исламского сотрудничества Сеид Шейх Сэйд Хассан отметил, что с момента проведения референдума и Президентских выборов в Казахстане происходят демократические процессы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миссия находится в Казахстане с 17 по 21 марта. После встреч, проведенных с различными государственными органами, после посещения избирательных участков в Астане, Миссия наблюдателей ОИС приветствует усилия, предпринятые ЦИК РК по тщательной подготовке к парламентским выборам и обеспечению условий для их успешного проведения, а также усилия по предоставлению всех необходимых материальных средств. Миссия посетила избирательные участки в Астане и отмечает спокойную, мирную атмосферу, царившую в течение всего дня на всех посещаемых участках, а также отсутствие инцидентов и фактов насилия», - сказал на брифинге Сеид Шейх Сэйд Хассан.

Также Миссия наблюдателей обратила внимание на присутствие охраны для обеспечения порядка и беспрепятственного проведения голосования, а также соблюдение времени открытия на большинстве избирательных участков. Наблюдатели подчеркнули применение международно-признанных стандартов.

«Происходят демократические процессы в Республике Казахстан с момента референдума, Президентских выборов, которые проходили в ноябре. Мы заметили, что данная организация выборов заслуживает успехов и положительных отзывов. ОИС будет работать над оказанием помощи Казахстану в установлении демократических процессов, а также в усилиях по социально-экономическому развитию во имя благополучия народа», - добавил международный наблюдатель.

Напомним, в 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.



