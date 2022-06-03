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    С момента объявления референдума поступило 524 обращения

    3 Июня 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления референдума 5 мая по сегодняшний день поступило 524 обращения от физических и юридических лиц. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Были использованы четыре канала поступлений обращений: посредством АО «Казпочта», портал электронного Правительства, электронная почта ЦКР и нарочно», - сказал Асылбек Смагулов на заседании Центризбиркома.

    Характер поступивших обращений, по его словам, распределился следующим образом: 500 обращений, или 95 %, по своему содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц;

    9 запросов СМИ, или 1,7 % – о предоставлении информации по вопросам организации референдума;

    7 обращений общественных обьединений, или 1,4 % – в виде запросов о возможности участия в качестве наблюдателей или представителей;

    8, или 1,3% – иные вопросы.

    Из поступивших в указанный период обращений:

    на 15 обращений аппаратом ЦКР в установленные сроки даны исчерпывающие ответы заявителям;

    500 направлены в местные исполнительные органы в установленном законом порядке, как не входящие в компетенцию ЦКР; 9 обращений находятся на рассмотрении.

    Неисполненных обращений нет.

    «Только по 24-м обращениям, или только в каждом 20-ом, поставлены вопросы, касающиеся процедур и особенностей предстоящего референдума. Остальные 500 обращений, или 95 процентов, по содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц», - добавил Асылбек Смагулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

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