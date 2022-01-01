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    С медалями вернулись спортсмены ЗКО с чемпионата Азии по пауэрлифтингу

    1 Января 2022, 20:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – С медалями вернулись спортсмены ЗКО с чемпионата Азии по пауэрлифтингу. Чемпионат проходил в последних числах декабря в турецком городе Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    В соревновании приняли участие спортсмены из Японии, Индии, Ирана, Монголии, Кыргызстана, Казахстана и других стран. Из Западно-Казахстанской области на чемпионате выступили Владимир Шкирман (старший тренер ЗКО по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса, судья международной категории), Аман Капышев (многократный победитель и призёр чемпионатов мира и Азии, мастер спорта международного класса), Айдын Елемесов (победитель чемпионатов РК и ЗКО) и Сара Айтасова (победитель и призёр чемпионатов РК и ЗКО, мастер спорта РК).

    По итогам чемпионата, Владимир Шкирман в возрастном дивизионе «ветераны» завоевал «золото» в классическом пауэрлифтинге и «серебро» в экипировочном, Аман Капышев занял второе место в экипировочном пауэрлифтинге (возрастной дивизион «мужчины») и Айдын Елемесов (возрастной дивизион «ветераны»-1) – первое место в экипировочном пауэрлифтинге.

    20-летней Саре Айтасовой, выступившей среди юниорок, участие в чемпионате Азии принесло две медали – «серебро» в экипировочном пауэрлифтинге и «золото» в жиме лежа.

    «Я впервые участвую в такого рода соревнованиях. Было много участников. Наши казахстанцы из Темиртау, Алматы, Караганды, Шымкента, тоже выступили хорошо, завоевав и золото, и серебро. Я выступала в категории до 57 килограмм. Моей соперницей была спортсменка из Индии. В итоге, в экипировочном пауэрлифтинге, собрав в сумме троеборья 365 килограмм, я стала серебряным призером Азии. А вот в жиме лёжа завоевала золото», - поделилась спортсменка.

    К слову, Сара Айтасова студентка Западно-Кахастанского инновационно-технического университета педагогического факультета (физическая культура и спорт). Занимается пауэрлифтингом три года у тренера Амана Капышева.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Спорт Турция
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