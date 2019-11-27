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    С Кыргызстаном нас объединяют надежные и крепкие узы дружбы – Президент РК

    27 Ноября 2019, 15:44

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на 5-м заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предыдущее, 4-е заседание Высшего межгосударственного совета состоялось в 2014 году в Нур-Султане. Несмотря на определенную паузу в его работе, совет остается высшим органом сотрудничества, способствующим принятию важных политических решений по всему спектру двусторонних отношений. Последние пять лет были непростыми: торговые войны, санкционные противостояния, ухудшение международной конъюнктуры рынка. Невзирая на все эти трудности, мы стремимся поддерживать высокий уровень сотрудничества, находить и развивать новые направления совместной работы, что соответствует духу и характеру казахстанско-кыргызских отношений», - сказал Президент.

    По его словам, Кыргызстан является добрым соседом-союзником и братским государством для Казахстана.

    «На протяжении тысячелетий нас объединяют надежные и крепкие узы дружбы, веками наши предки жили в мире и согласии и оказывали друг другу поддержку в трудные времена. На этой созидательной основе мы успешно выстраиваем наши взаимоотношения на современном этапе. Казахстан и Кыргызстан плодотворно работают в рамках многосторонних структур и механизмов, вносят вклад в обеспечение региональной и глобальной стабильности и сотрудничества», - отметил Глава государства.

    «У нас общее видение и схожие взгляды на развитие ситуации по многим актуальным вопросам международной повестки дня. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, насчитывающая порядка 180 договоров и соглашений. Действуют и другие важные институты, где мы конструктивно обсуждаем и находим решения по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Такой всесторонней институционализации отношений нет ни с одним государством», - подчеркнул К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Кыргызстан
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