С ксеноновыми лампами ведут борьбу полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские продолжают борьбу с ксеноновыми лампами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские в Атырау с начала года за незаконное переоборудование автомобилей привлекли к ответственности 3 083 человек, из них около 900 за установку на машинах запрещенных ксеноновых ламп. Однако находятся и те, кто выплатив штраф, ставят новые дешевые лампы, тем самым создавая неудобства для других участников дорожного движения. С начала года за повторное нарушение закона патрульные инспекторы 205 протоколов. В таком случае автовладельцу грозит штраф около 50 тысяч тенге», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Между тем, тема ксеноновых ламп широко обсуждается в социальных сетях и пабликах города. Пользователи сетей отмечают положительную динамику работы полиции.