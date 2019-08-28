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    С ксеноновыми лампами ведут борьбу полицейские в Атырау

    28 Августа 2019, 03:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские продолжают борьбу с ксеноновыми лампами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские в Атырау с начала года за незаконное переоборудование автомобилей привлекли к ответственности 3 083 человек, из них около 900 за установку на машинах запрещенных ксеноновых ламп. Однако находятся и те, кто выплатив штраф, ставят новые дешевые лампы, тем самым создавая неудобства для других участников дорожного движения. С начала года за повторное нарушение закона патрульные инспекторы 205 протоколов. В таком случае автовладельцу грозит штраф около 50 тысяч тенге», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

    Между тем, тема ксеноновых ламп широко обсуждается в социальных сетях и пабликах города. Пользователи сетей отмечают положительную динамику работы полиции.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Силовые структуры
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