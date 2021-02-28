Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    С космодрома Байконур запущен российский всепогодный спутник «Арктика М»

    28 Февраля 2021, 13:18

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ -28 февраля в 12 часов 55 минут по времени Нур-Султана с площадки №31 космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, прямая трансляция с космодрома Байконур велась телестудией Роскосмоса на сайте ведомства и в социальных сетях.

    Пуск прошел в штатном режиме, по информации ведущих прямого репортажа, состоялось плановое отделение всех трех ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1б», на 10 минуте после старта космический аппарат «Арктика-М» вместе с разгонным блоком «Фрегат» был выведен на опорную орбиту. Дальнейшее выведение на заданную орбиту будет произведено за счет включений разгонного блока. Это произойдет примерно через 3, 5 часа после запуска.

    Участники прямого эфира - представители разработчика – российского НПО им. Лавочкина, другие специалисты Роскосмоса рассказали об особенностях космического аппарата.

    Уникальность нового метеорологического космического аппарата заключается в том, что он будет работать на высокоэллептической орбите, что обеспечивает его динамику полета, скорость движения по сравнению с геостационарными спутниками. «Арктика-М» будет обеспечивать 3,5 тысячи метеостанций и столько же гидропостов России, находящихся в труднодоступных районах страны оперативной всепогодной информацией. «Это позволит не зависеть от иностранных метеорологических источников», - отметили российские специалисты.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане