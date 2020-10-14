С космодрома Байконур успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС - 17»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 14 октября 2020 года, в 11 часов 45 минут по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт космического корабля «Союз МС-17» состоялся в точно назначенное время и прошел в штатном режиме. Как сообщил ведущий прямого репортажа, после планового отделения ступеней ракеты-носителя, космический корабль был выведен на орбиту искусственного спутника Земли.

На Международную космическую станцию (МКС) отправилась 64-ая долгосрочная экспедиция (МК-64) в составе командира корабля «Союз МС-17», космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, бортинженера №1, космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженера №2, астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Сергей Рыжикову 46 лет, родился в городе Бугульме Татарской АССР. Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, 121-й космонавт РФ и 551-й космонавт мира. К моменту зачисления в отряд космонавтов в 2006 году освоил самолеты Л-39, МиГ-29, имеет общий налет более 700 часов. Свой первый космический полет продолжительностью 173 суток 3 часа 16 минут совершил в период в 2017 году также в качестве командира экипажа.

Сергею Кудь-Сверчкову, уроженцу Байконура, 37 лет. Для космонавта –испытателя отряда Роскосмоса это будет первый полет, после которого ему будет присвоен порядковый номер. Кудь-Сверчков с отличием окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по специальности «Ракетные двигатели», в отряд космонавтов «Энергия» был зачислен в 2010 году.

Кэтлин Рубинс – 339-й астронавт США и 549-й астронавт мира, родилась в 1978 году в штате Коннектикут. В 1999 году получила степень бакалавра в области молекулярной биологии в Калифорнийском университете в г. Сан-Диего. В 2005 году — докторскую степень в области биологии рака на факультете биохимии, микробиологии и иммунологии медицинского отделения в Стэнфордском университете. В июле 2009 года Рубинс была отобрана кандидатом в астронавты NASA. 1-й космический полет выполнила с 7 июля по 30 октября 2016 года в составе экипажа МКС-48/49 в качестве бортинженера-2 корабля «Союз МС» и бортинженера МКС-48/49. Это был первый полет на корабле «Союз» новой серии. Два выхода в открытый космос продолжительностью 12 часов 46 минут.

В этот раз онлайн трансляция старта транспортного пилотируемого корабля с космодрома Байконур приняла большой масштаб и впервые велась не со студии Роскосмоса, а с легендарной Останкинской телебашни в Москве с участием специалистов космической отрасли, космонавтов, включений видеосюжетов о подготовке экипажа к старту. Телемост соединил не только студию «Останкино» и космодром Байконур. Планируется, что спустя три часа после запуска в прямом эфире будет показан момент стыковки корабля «Союз МС-17» с МКС, открытия переходных люков и перехода экипажа на МКС.

Стыковка корабля «Союз МС-17» с МКС также будет транслироваться в прямом эфире и должна состояться спустя три часа после запуска, в 14 часов 52 минуты по времени Нур-Султана.