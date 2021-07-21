С космодрома Байконур к МКС запущен лабораторный модуль «Наука»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 21 июля 2021 года в 20 часов 58 минут во времени Нур-Султана с №200 площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты - носителя (РН) «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция подготовки и запуска «Протона-М» велась телестудией Роскосмоса с прямыми включениями космодрома Байконур и началась за полтора часа до старта. Участники прямого эфира – специалисты российских предприятий космической промышленности рассказали о подготовке ракеты, модуля «Наука» к запуску.

На космодроме Байконур стоит жаркая погода + 40 градусов. Как оказалось, нынешний запуск ракеты «Протон» 425-й по счету и 111 из серии «Протон-М», что означает «модернизированный». И, кстати, первый в 2021 году.

Во время подготовки на Байконуре многоцелевой лабораторный модуль «Наука» прошел более 700 проверок.

Пуск прошел в штатном режиме. Отделение первой и второй ступеней ракеты-носителя, головного обтекателя ракеты состоялись в плановое время. На десятой минуте состоялось штатное отделение модуля «Наука» от третьей ступени РН, модуль выведен на целевую орбиту высотой в 195 км.

Стыковка с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 29 июля 2021 года.

Как сообщили ведущие прямого репортажа, для наблюдения за этим очень важным пуском «Протон-М» на космодром Байконур прибыл глава Роскосмоса. Среди гостей были и российские космонавты, которым в будущем предстоит работать с лабораторным модулем на борту МКС.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.