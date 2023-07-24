С кем сыграют казахстанские клубы в третьем раунде Лиги конференций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны предполагаемые соперники казахстанских футбольных клубов в третьем раунде Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Победитель пары «Актобе» - «Торпедо» Кутаиси (Грузия) встретится с победителем пары ЦСКА София (Болгария) – «Сепси» (Румыния).

Победитель пары «Ордабасы» - «Легия» (Польша) сыграет с победителем пары «Аустрия» (Австрия) – «Борац» (Босния и Герцеговина).

Победитель пары «Тобол» - «Базель» (Швейцария) сыграет с победителем пары «Дерри Сити» (Ирландия) - КуПС (Финляндия).

Первые матчи второго раунда казахстанские клубы проведут 27 июля - только «Ордабасы» начнет с домашней игры. Ответные матчи - через неделю.

Всего в отборе Лиги конференций - четыре раунда до группы.