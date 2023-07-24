Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    С кем сыграют казахстанские клубы в третьем раунде Лиги конференций

    24 Июля 2023, 22:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны предполагаемые соперники казахстанских футбольных клубов в третьем раунде Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Победитель пары «Актобе» - «Торпедо» Кутаиси (Грузия) встретится с победителем пары ЦСКА София (Болгария) – «Сепси» (Румыния).

    Победитель пары «Ордабасы» - «Легия» (Польша) сыграет с победителем пары «Аустрия» (Австрия) – «Борац» (Босния и Герцеговина).

    Победитель пары «Тобол» - «Базель» (Швейцария) сыграет с победителем пары «Дерри Сити» (Ирландия) - КуПС (Финляндия).

    Первые матчи второго раунда казахстанские клубы проведут 27 июля - только «Ордабасы» начнет с домашней игры. Ответные матчи - через неделю.

    Всего в отборе Лиги конференций - четыре раунда до группы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту
    Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера
    Аделаида Пчелинцева стала пятой в заплыве на 50 метров брассом на Универсиаде в Китае
    Знаменитый тренер из Южной Кореи проводит семинары для казахстанских боччистов
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах