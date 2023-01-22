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    С кем сыграет Казахстан за «бронзу» хоккейного турнира Универсиады-2023

    22 Января 2023, 03:30

    ЛЭЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею уступила Канаде в полуфинале Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде и сыграет в матче за третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщалось, Казахстан проиграл Канаде со счетом 1:4 и встретится в матче за «бронзу» с командой Японии, которая в овертайме потерпела поражение от сборной США (3:4). Матч Япония — Казахстан состоится в воскресенье, 22 января. Начало — в 22:05 по астанинскому времени. Прямая трансляция этого матча будет организована телеканалом Qazsport.

    До плей-офф, на групповом этапе, сборная Казахстана разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1) и Словакию (4:0) и проиграла сборной США (1:4).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Универсиада Хоккей
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