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    С кем сыграет Елены Рыбакина после победы на старте турнира в Штутгарте

    20 Апреля 2023, 00:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) сыграет с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (14-е место) во втором круге турнира в Штутгарте (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Рыбакина победила немецкую теннисистку Юле Нимайер (65-е место), а Аддад Майя прошла итальянку Мартину Тревизан (20-е место).

    Елена Рыбакина и Беатрис Аддад Майя встречались между собой один раз — в этом году на турнире в Абу-Даби: в четвертьфинале бразильская теннисистка выиграла в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:2. Что касается турнира в Штутгарте, то его призовой фонд в этом году составляет 780 637 долларов. Победительница заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ССТГ Теннис Рыбакина Елена
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