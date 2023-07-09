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    С кем сыграет Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023

    9 Июля 2023, 04:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (3-е место в рейтинге WTA) в 1/8 финала Уимблдона-2023 в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За выход в четвертьфинал Рыбакина поборется с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (13-е место).

    На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина уже одержала три победы: она обыграла американку Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, француженку Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6 и британку Кэти Бултер (89-е место) — 6:1, 6:1

    Что касается выступлений Беатрис Аддад Майи на турнире, то она также выиграла три матча: она победила казахстанку Юлию Путинцеву (56-е место) — 3:6, 6:0, 6:4, румынку Жаклин Кристиан (133-е место) — 4:6, 6:2, 6:4 и еще одну представительницу Румынии, Сорану Кырстю (37-е место) — 6:2, 6:2.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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