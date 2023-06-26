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    С кем сыграет Елена Рыбакина на турнире в Истборне

    26 Июня 2023, 04:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (3-е место в рейтинге WTA) на турнире в Истборне. Она сыграет с китаянкой Ван Сиюй (75-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом круге Елена Рыбакина сыграет с Ван Сиюй. Спортсменки встречались между собой один раз - на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) в 2021 году: тогда казахстанка одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:4.

    Турнир пройдет с 25 июня по 1 июля.

    Напомним, Елена Рыбакина является главным фаворитом турнира в Истборне - она посеяна под первым номером. Впереди первую ракетку Казахстана ждет Уимблдон, который пройдет с 3 по 16 июля, где она будет защищать свой титул.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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