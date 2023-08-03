Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.81 eur/kzt 489.28

    rub/kzt 4.53 cny/kzt 61.59
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    С кем сыграет «Астана» в еврокубках после вылета из Лиги чемпионов

    3 Августа 2023, 01:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» завершила выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24 и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпион Казахстана во втором отборочном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» — 0:6 — и вылетел в Лигу Европы. Во втором по значимости европейском клубном турнире «Астана» в третьем раунде встретится с болгарским «Лудогорцем». Матчи пройдут 10 и 17 августа.

    Если «Астана» не сможет пройти «Лудогорец», то выступление в еврокубках для казахстанского клуба на этом не закончится — он попадет в раунд плей-офф Лиги конференций.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Футбол Лига европы
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 25,3 % выросло число казахстанцев с особыми потребностями, занимающихся спортом
    Единственной медалью для казахстанцев завершилась программа чемпионат мира по вольной борьбе в Аммане
    Сколько Неймар зарабатывает за одну секунду в Саудовской Аравии
    Казахстан примет участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку
    Популярное
    1 Гепатитом А заболели 276 человек в Алматы
    2 Насколько выросла численность населения Астаны
    3 Казахстанец пошутил над женой: теперь он сядет в тюрьму
    4 Презентован проект нового генплана Астаны
    5 Третья кольцевая дорога может появиться в Астане