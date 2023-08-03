С кем сыграет «Астана» в еврокубках после вылета из Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» завершила выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24 и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион Казахстана во втором отборочном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» — 0:6 — и вылетел в Лигу Европы. Во втором по значимости европейском клубном турнире «Астана» в третьем раунде встретится с болгарским «Лудогорцем». Матчи пройдут 10 и 17 августа.

Если «Астана» не сможет пройти «Лудогорец», то выступление в еврокубках для казахстанского клуба на этом не закончится — он попадет в раунд плей-офф Лиги конференций.