С кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских Играх в Токио в составе сборной Узбекистана, которая является самым принципиальным и главным соперником боксеров Казахстана, должны будут выступить 11 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В боксе от Узбекистана на Олимпиаде-2020 выступят 8 мужчин и 3 женщины.

Состав сборной Узбекистана по боксу:

До 57 килограммов: Миразизбек Мирзахалилов

До 63 килограммов: Элнур Абдураимов

До 69 килограммов: Бобоусмон Батуров

До 75 килограммов: Фанат Каҳрамонов

До 81 килограммов: Дилшод Рузметов

До 91 килограммов: Санжар Турсунов

Свыше 91 килограмма: Баходир Жалолов

До 51 килограммов: Турсуной Рахимова

До 60 килограммов: Райхона Кодирова

До 69 килограммов: Шахноза Юнусова.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зарубежных зрителей.

Ранее генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюков поделился мнением о том, в каких видах спорта Казахстан возможно возьмет медали в предстоящих Олимпийских играх в Токио.