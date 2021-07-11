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    С кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде в Токио

    11 Июля 2021, 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских Играх в Токио в составе сборной Узбекистана, которая является самым принципиальным и главным соперником боксеров Казахстана, должны будут выступить 11 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В боксе от Узбекистана на Олимпиаде-2020 выступят 8 мужчин и 3 женщины.

    Состав сборной Узбекистана по боксу:

    До 57 килограммов: Миразизбек Мирзахалилов

    До 63 килограммов: Элнур Абдураимов

    До 69 килограммов: Бобоусмон Батуров

    До 75 килограммов: Фанат Каҳрамонов

    До 81 килограммов: Дилшод Рузметов

    До 91 килограммов: Санжар Турсунов

    Свыше 91 килограмма: Баходир Жалолов

    До 51 килограммов: Турсуной Рахимова

    До 60 килограммов: Райхона Кодирова

    До 69 килограммов: Шахноза Юнусова.

    Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зарубежных зрителей.

    Ранее генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюков поделился мнением о том, в каких видах спорта Казахстан возможно возьмет медали в предстоящих Олимпийских играх в Токио.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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