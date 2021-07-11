С кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских Играх в Токио в составе сборной Узбекистана, которая является самым принципиальным и главным соперником боксеров Казахстана, должны будут выступить 11 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В боксе от Узбекистана на Олимпиаде-2020 выступят 8 мужчин и 3 женщины.
Состав сборной Узбекистана по боксу:
До 57 килограммов: Миразизбек Мирзахалилов
До 63 килограммов: Элнур Абдураимов
До 69 килограммов: Бобоусмон Батуров
До 75 килограммов: Фанат Каҳрамонов
До 81 килограммов: Дилшод Рузметов
До 91 килограммов: Санжар Турсунов
Свыше 91 килограмма: Баходир Жалолов
До 51 килограммов: Турсуной Рахимова
До 60 килограммов: Райхона Кодирова
До 69 килограммов: Шахноза Юнусова.
Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зарубежных зрителей.
Ранее генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюков поделился мнением о том, в каких видах спорта Казахстан возможно возьмет медали в предстоящих Олимпийских играх в Токио.