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    С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте

    8 Мая 2023, 03:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 8 мая, три боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, в первом поединке на ринге А Махмуд Сабырхан (54 кг) сразится с венгром Иштваном Сакой. Еще два казахстанца выступят в вечерней сессии, которая начнется в 19:00: во втором бою на ринге Б Санжар Ташкенбай (48 кг) встретится с узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым, а десятой парой на ринг А выйдут Сагындык Тогамбай (86 кг) и еще один представитель Узбекистана Шохжахон Абдуллаев.

    Напомним, на данный момент сборная Казахстана понесла четыре потери на ЧМ-2023 в Ташкенте: досрочно выступление на турнире закончили Сакен Бибосынов (51 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

    В седьмой день соревнований Серик Темиржанов (57 кг) уверенно победил венгра Роланда Вереша, Нурканат Райыс побывал в нокдауне, но в итоге смог выиграть у доминиканца Виргилио де лос Сантоса Дельгадо, а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) деклассировал сирийского супертяжа Мохаммеда Млайеса.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс
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