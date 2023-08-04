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    С кем и когда сыграют «Астана», «Актобе» и «Тобол» в следующем раунде еврокубков

    4 Августа 2023, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем отборочном раунде еврокубков Казахстан представят три команды — «Астана», «Актобе» и «Тобол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    После вылета из Лиги Чемпионов «Астана» сыграет в Лиге Европы — в третьем раунде ее соперником будет болгарский «Лудогорец». Первый матч пройдет 8 августа в Казахстане, ответный — 17 августа в Болгарии.

    «Актобе» и «Тобол» продолжают выступать в Лиге Конференций. В третьем отборочном раунде «Актобе» встретится с румынским «Сепси». Первый матч пройдет 10 августа в Румынии, ответный — 17 августа в Казахстане.

    «Тобол» сыграет с североирландским «Дерри Сити»: первую игру костанайская команда проведет 10 августа в Казахстане, а ответная встреча состоится 17 августа в Северной Ирландии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
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