С кем и когда сыграют «Астана», «Актобе» и «Тобол» в следующем раунде еврокубков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем отборочном раунде еврокубков Казахстан представят три команды — «Астана», «Актобе» и «Тобол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После вылета из Лиги Чемпионов «Астана» сыграет в Лиге Европы — в третьем раунде ее соперником будет болгарский «Лудогорец». Первый матч пройдет 8 августа в Казахстане, ответный — 17 августа в Болгарии.

«Актобе» и «Тобол» продолжают выступать в Лиге Конференций. В третьем отборочном раунде «Актобе» встретится с румынским «Сепси». Первый матч пройдет 10 августа в Румынии, ответный — 17 августа в Казахстане.

«Тобол» сыграет с североирландским «Дерри Сити»: первую игру костанайская команда проведет 10 августа в Казахстане, а ответная встреча состоится 17 августа в Северной Ирландии.