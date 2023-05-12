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    С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023

    12 Мая 2023, 21:58

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанских боксеров в финале чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Санжар Ташкенбай (48 кг) сразится с грузином Сахилом Алахвердови, который вышел в финал без боя. Алахвердови — бронзовый призер ЧМ-2021 и действующий чемпион Европы. Махмуд Сабырхан (54 кг) встретится с узбекистанцем Ойбеком Джураевым.

    Дулату Бекбауову (67 кг) также будет противостоять боксер из Узбекистана — Асадхуджа Муйдинхуджаев.

    В третьем «эль-класико» Казахстана и Узбекистана Асланбек Шымбергенов (71 кг) померится силами с Саиджамшидом Джафаровым, который является двукратным чемпионом Азии. Нурбек Оралбай (80 кг) в поединке за «золото» будет драться с Тохтарбеком Танатханом — этническим казахом, представляющим сборную Китая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
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