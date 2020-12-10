С какого периода запретят публикацию опросов общественного мнения по выборам депутатов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда завершится публикация результатов опросов общественного мнения касательно выборов депутатов, сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Публикация опросов общественного мнения заканчивается за 5 дней до дня голосования», - уточнила Анастасия Щегорцова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

В свою очередь на заседании Центризберкома член ЦИК Серик Сыдыков отметил, что анализ статистических данных показал полуторакратный рост активности субъектов национального наблюдения. Так, на выборах 2015 года принимали участие около 30 тысяч наблюдателей, а в 2019 году на президентских выборах число наблюдателей составило около 47 тысяч человек.

«Вместе с тем наблюдается при этом не всегда должный уровень правовой культуры участников процесса и отсутствие единообразия в вопросах их регистрации избирательными комиссиями. Правовая неосведомленность отдельных участников избирательного процесса, отражающаяся на выборных процедурах, потребовала дополнительного разъяснения совокупности норм, касающихся прав и обязанностей участников избирательного процесса, на основе всего законодательства. Положения данного постановления очерчивают в правовом поле действия всех участников избирательного процесса, в том числе и наблюдателей, и регистрирующих их членов избирательных комиссий», - добавил Серик Сыдыков.