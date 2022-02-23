Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    С какими проблемами обратились к мажилисменам жители СКО

    23 Февраля 2022, 14:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области работают депутаты Мажилиса Парламента РК Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода. 23-го февраля мажилисмены посетили «Северный фанерный комбинат» в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предприятие обратилось за помощью в региональную палату предпринимателей с несколькими проблемными вопросами, от решения которых зависит дальнейшая работа инвестора в области.

    «Компания планирует вложить около 10 млн долларов в наш регион, расширить производство. Потребление древесины составляет 36 тысяч тонн в год. В прошлом году комбинат простаивал два месяца из-за отсутствия сырья для производства. Около 60% сырья компания импортирует, остальное – местное. В этом году Министерство экологии начало инвентаризацию лесного хозяйства, которая продлится до конца года. Соответственно, тендеры для лесопользователей разыгрывать не будут,продукция не будет реализовываться. Сырье комбинату придется закупать и привозить из-за рубежом. Компания готова участвовать в тендерах. Пока не будет решен вопрос с сырьем, инвестор не будет вкладывать средства в расширение производства. Решить вопрос с проведением тендеров можно только на уровне правительства», - пояснил директор палаты Алибек Ашметов.

    Вторая проблема – поставки обещанного лесопользователями сырья. Из 18 тысяч тонн комбинат фактически получил только половину.

    «Причины неисполнения обязательств разные. На комбинате изготавливают, помимо ламинированной фанеры, деревянные поддоны, древесный уголь. Мы считаем, что в первую очередь лесную продукцию должны получать предприятия глубокой переработки. Этот вопрос тоже поднимать через центральный аппарат НПП «Атамекен» и включать в реестр проблемных вопросов», - сказал А. Ашметов.

    Разобраться в проблемных вопросах фанерного комбината пообещали и мажилисмены.

    «Руководитель озвучил проблемы. В частности, по поставке сырья. Местные поставщики не могут обеспечить необходимое количество сырья, чтобы загрузить завод на полную мощность. Приходится завозить из России. Этот вопрос возьмем на контроль и с местными исполнительными органами проработаем проблемные вопросы. Проведем встречи, обозначим проблемы, будем искать решение», - сказал Д. Колода.

    Мажилисмен добавил, что работают они в регионе с 17-го февраля. За это время посетили несколько районов области.

    «До 26-го февраля мы будет работать в регионе. Проводим отчетные встречи, прием граждан. Вчера встречался с жителями Тайыншинского района. Посетили участок, где идет строительство школы в селе Вишневке. Есть проблемы с конкурсной документацией. На месте вопрос решили. Строительство идет. До 1 ноября школу должны ввести в эксплуатацию. Встречались с аграриями, которые столкнулись в проблемой получения субсидий. Есть долг за прошлый год. До конца февраля – в марте они должны поступить. По приезду с Минсельхозом и Правительством будем решать проблемные вопросы по выплате субсидий», - прокомментировал Д. Колода.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Мажилис Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Общество Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей