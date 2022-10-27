С какими проблемами могут столкнуться ветеринары в ближайшие годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы ветеринаров поднял в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны сенатор Бекболат Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, в Жамбылской области в этом году для профилактики особо опасных инфекционных заболеваний ветеринары оказали на 1 631 000 услуг больше, чем было профинансировано. Причина такого расхождения – увеличение голов скота.

«В рамках противоэпизоотических мероприятий стоимость 1 манипуляции сложилась от 105 тенге до 137,5 тенге. Без учета удорожания вакцины в результате увеличения количества манипуляций дополнительная потребность составляет 224,2 млн тенге. В результате потребность в противоэпизоотических мероприятиях в 2022 году составляет 3,6 млрд ​​тенге, но за счет перечислений общего характера на сегодняшний день выделено только 1,9 млрд тенге», - отметил сенатор.

Депутат упомянул и о проблемах, с которыми столкнутся ветеринары в ближайшие годы. Суть вопроса в том, что при планировании бюджета закладывается инфляция в 7% на последующие три года и не полностью учитывается прирост поголовья скота, а значит и требуемых вакцин и манипуляций.

«В ходе формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы, согласно Методике расчета трансфертов общего характера, текущие затраты в области ветеринарии по Жамбылской области согласно финансовой отчетности на 1 мая 2022 года составили 1,7 млрд тенге, с учетом уровня инфляции 8,5% к 2023 году - 1,9 млрд тенге. Однако потребность отрасли ветеринарии в 2022 году составила 3,6 млрд тенге, но в 2023 году потребность составит 3,9 млрд тенге и не учтены 2 млрд тенге из необходимой суммы в структуре трансфертов общего характера. В ближайшие 3 года это еще раз ограничивает возможность в полном объеме финансировать расходы в сфере ветеринарии из местного бюджета», - подчеркнул сенатор.

Фото: vozdocampo.pt