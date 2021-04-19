С какими прививками нельзя совмещать вакцину от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С какими вакцинами нельзя совмещать вакцину от коронавируса, ответила заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Эльмира Битанова в ходе онлайн-брифинга об актуальных вопросах по вакцинации против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Живую вакцину нельзя совмещать с БЦЖ. Это общее правило для всех вакцин. Коронавирусная вакцина пока имела короткое использование. По этой причине ее сейчас не рекомендуют применять в комплексе, это временная мера. По прошествии какого-то времени ее начнут комбинировать с другими вакцинами, чтобы было удобно в одно посещение лечебного учреждения провакцинироваться несколькими вакцинами. Пока такой рекомендации нет. Сейчас идет сезон против клещевого энцефалита, но живую вакцину комбинировать вообще нельзя. Вакцину от коронавируса я рекомендую использовать отдельно»,- рассказала она.

Кроме того, Баян Битанова отметила, на какой срок будет сохраняться иммунитет после вакцинации.

«Сама инфекции началась в 2019 году, и прогноз сохранения иммунитета пока осторожно ставят на два года. Никто пока гарантию нам не может дать. Мы сейчас хотим остановить вирус. Вакцины будут дорабатываться», - добавила спикер.