С громкими аплодисментами алматинцы проводили Дениса Тена в последний путь
21 Июля 2018 12:38 389
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершилась церемония прощания с Денисом Теном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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После выступлений высоких гостей на церемонии прощания, гроб с телом Дениса Тена вынесли под песню, которую он записал при жизни. Вся арена провожала известного спортсмена громкими аплодисментами.
Сотни людей простились с Денисом Теном в последний раз со слезами на глазах.
Месяц назад ему исполнилось 25 лет. Он тренировался каждый день, чтобы завоевывать новые вершины олимпа по фигурному катанию. Он начал писать музыку и песни. Мечтал снимать фильмы.
19 июля Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице Алматы. Подозреваемые в убийстве фигуриста находятся под стражей.
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