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    С глубоким почтением мы склоняем голову перед поколением победителей - Аскар Мамин

    8 Мая 2020, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    «Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю с 75- летием Великой Победы! Для большинства казахстанских семей 9 Мая – один из самых важных праздников в году, поскольку это память о подвигах и стойкости наших предков – отцов, дедов и прадедов – в самой масштабной и кровопролитной войне в истории человечества.

    С глубоким почтением мы склоняем голову перед поколением победителей, которые героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу, защитив Родину и подарив нам мирное будущее. Желаю ветеранам крепкого здоровья, заботы близких людей,

    радости и долголетия! Пусть над Казахстаном всегда будет мирное небо!» - говорится в тексте поздравления Премьер-Министра РК.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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