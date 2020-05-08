С глубоким почтением мы склоняем голову перед поколением победителей - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю с 75- летием Великой Победы! Для большинства казахстанских семей 9 Мая – один из самых важных праздников в году, поскольку это память о подвигах и стойкости наших предков – отцов, дедов и прадедов – в самой масштабной и кровопролитной войне в истории человечества.

С глубоким почтением мы склоняем голову перед поколением победителей, которые героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу, защитив Родину и подарив нам мирное будущее. Желаю ветеранам крепкого здоровья, заботы близких людей,

радости и долголетия! Пусть над Казахстаном всегда будет мирное небо!» - говорится в тексте поздравления Премьер-Министра РК.