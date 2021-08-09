С гитарой и на велосипеде: разыскиваемый подросток найден в столице

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Разыскиваемого акмолинского подростка, который отправился на прогулку на велосипеде и с гитарой, нашли на улице в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, за выходные полицейские установили местонахождение четырех без вести пропавших акмолинцев.

Так, 6 августа в дежурную часть отдела полиции Астраханского РОП поступило заявление от 57-летнего жителя одного из сел о том, что его 13-летний внук около 19.00 часов уехал из дома на велосипеде и до момента обращения в полицию его местонахождение заявителю было неизвестно.

«Предварительно было установлено, что мальчик около 19.00 часов вышел из дома, взяв с собой гитару, и уехал на велосипеде белого цвета марки «Кама», при этом пояснил, что поедет играть с друзьями. С кем именно - не сообщил. Около 20.00, по словам дедушки, внук должен был встретить скот и пригнать домой, однако не встретил и сам домой не вернулся», - уточнили в ведомстве.

Для установления местонахождения подростка полицейские организовали поисковые мероприятия. Ориентировки на мальчика были направлены всем нарядам полиции. Были опрошены знакомые, друзья юноши и возможные свидетели. Было установлено, что подростка видели при выезде из села по направлению в сторону села Астраханки на велосипеде и гитарой на багажнике.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подростка на одной из улиц города Нур-Султана. Кроме того, 8 августа кокшетауские оперативники разыскали двух без вести пропавших женщин. 31-летнюю акмолинку с дочерью, 2021 года рождения, нашли в городе Павлодар, а местонахождение 32-летней жительницы областного центра было установлено в самом городе Кокшетау. Женщина ранее неоднократно уходила из дома, не поставив в известность своих близких», - добавили в ведомстве.

Также 8 августа сотрудники Есильского РОП нашли 28-летнего местного жителя, которого потеряла супруга. Мужчина на сутки уехал в областной центр на подработку, не предупредив жену.