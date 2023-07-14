Съезды на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтматова перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице ведутся работы по среднему ремонту правосторонних съездов на пересечении шоссе Коргалжын и ул. Ч. Айтматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В связи с этим с 14 по 17 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в столице перекроют участок улицы Керей Жанибек хандар.