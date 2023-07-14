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    Съезды на пересечении шоссе Коргалжын и улицы Айтматова перекроют в Астане

    14 Июля 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице ведутся работы по среднему ремонту правосторонних съездов на пересечении шоссе Коргалжын и ул. Ч. Айтматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    В связи с этим с 14 по 17 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Ранее сообщалось, что в столице перекроют участок улицы Керей Жанибек хандар.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Транспорт Общество Дороги
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