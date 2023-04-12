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    Съезд Союза писателей Казахстана состоится 12 мая

    12 Апреля 2023, 23:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках подведения итогов литературного года в Алматы прошел Пленум Союза писателей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    В пленуме приняли участие 103 члена управления.

    Согласно Уставу Союза писателей, Съезд нужно провести в течение 30 дней после Пленума. Собравшиеся высказали предложения по дате предстоящего мероприятия.

    «По итогам открытого голосования членов управления было принято единогласное решение о проведении ХVІ Съезда Союза писателей Казахстана 12 мая этого года», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Культура
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