Съезд партии «Ауыл» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XVI отчетно-выборный Съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно программе партии, на Съезде рассмотрят отчетный доклад Политсовета НДПП «Ауыл» о проделанной работе за 2015-2019 годы, в котором будет изложена более подробная информация о деятельности партии по достижению своих программных целей, ожидается живая дискуссия о работе филиалов партии на местах по проблемам агропромышленного комплекса, социальной сферы, науки и производства.

Как говорится в сообщении партии, также ожидается рассмотрение делегатами Съезда нескольких новых инициатив партии. Во время Съезда состоятся выборы Председателя партии, выборы Политсовета партии, будут внесены изменения и дополнения в Устав партии,

Накануне XVI Съезда в 17 региональных филиалах НДПП «Ауыл» прошли отчетно-выборные конференции, где председатели перед делегатами со всех районных парторганизаций отчитались о проделанной работе Политсовета филиала за период с 2015 по 2019 годы.

Во время конференций в 17 региональных филиалах были переизбраны составы Политсоветов и председатели филиалов. Абсолютное большинство председателей были переизбраны на новый срок. В двух регионах - Актюбинской и Северо-Казахстанской областях были переизбраны новые председатели филиалов.

Отметим, что в рядах партии состоит более 298 тысяч членов. На сегодняшний день партия имеет 17 филиалов: в 14 областях и 3 городах республиканского значения: столице Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.