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    Съезд партии «Ауыл»: Экс-кандидат в президенты Каракат Абден вступила в ряды партии

    4 Февраля 2023, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит съезд партии «Ауыл». Среди приглашенных гостей – экс-кандидат в президенты Каракат Абден, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На съезде стало известно о том, что в ряды партии вступила Каракат Абден, которая осенью прошлого года претендовала на пост президента страны.

    Журналисты поинтересовались, будет ли партия предлагать ее кандидатуру в депутаты, окажется ли она в партийном списке.

    «Вы правы, Каракат Абден вступила в нашу партию. Вообще, если вы заметили во время президентских выборов, у нее вообще концепция была связана с народными традициями, с традициями нашего направления партии «Ауыл». Поэтому ее концепция: традиции, развитие культуры, человеческого капитала, творчества – это одно из основных направлений и нашей программы. Поэтому мы с удовольствием приняли ее в наши ряды. Что касается выдвижения и принятия в состав партийного списка, все решится на съезде», - прокомментировал председатель партии Али Бектаев.

    «Каждый из нас в ответе за положение сел. Мы должны повышать уровень села и благосостояние сельчан. Считаю, что идеология сел должна стать основой государственной идеологии. Если будет процветать ауыл, будет процветать наша страна. Поэтому мы готовы усердно работать, чтобы процветали наши села. Для меня большая часть стать членом партии «Ауыл», которую заботит будущее страны», - сказала Каракат Абден.

    Ключевые вопросы съезда, на который прибыли члены партии со всех регионов страны – это участие в выборах и кто будет представлять аграриев в избирательной кампании.


    Главное фото: личное фото спикера

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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